Nach Gas, Strom und Benzin soll nun Bier teuer werden: Wegen steigender Kosten planen Brauer in Brandenburg, ihre Bierpreise anzuheben. Das hat nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine zu tun - auch die Trockenheit spielt eine Rolle.

Sowohl Russland als auch die Ukraine sind bedeutende Exporteure auf dem internationalen Getreidemarkt. Die Ukraine lieferte zuletzt nach Einschätzungen des MDR etwa 14 Prozent der Mengen an Weizen, Mais und Gerste, die am Weltmarkt gehandelt werden. Beide Länder exportieren aber kaum noch. Neben Bier könnten deshalb andere Produkte, deren Produktion nur mit Getreide möglich ist, teurer werden – beispielsweise das Brot beim Bäcker.

Zwischen 10 und 30 Prozent werden die Bierpreise steigen, sagte Fritsche. "Wenigstens die schwarze Null muss in einer Brauerei möglich sein." Das bedeutet: Der Preis muss die Kosten decken. Und diese seien für die Hersteller in allen Bereichen sehr stark gestiegen. Fritsche erwartet deshalb, dass alle Brauereien ihre Preise erhöhen werden.

Besonders betroffen sind die Brauereien von den "explodierenden" Energie- und Rohstoffkosten. Fritsche nahm Malz als Beispiel, das getrocknet wird: "Dafür braucht man Energie, viel Wärme. Deswegen werden die Malzkosten explodieren".

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung ist aber auch der Klimawandel. "Wir haben im vergangenen Jahr schon starke Preissteigerungen hinnehmen müssen durch die gestiegene Trockenheit im Sommer", sagte Sören von Billerbeck vom Barnimer Brauhaus in Hohenfinow bei Eberswalde. Deswegen habe es weniger Malz am Markt gegeben. "Wir haben zurzeit 40 Prozent teurere Malzpreise", so von Billerbeck. Durch den Krieg in der Ukraine erwartet er noch höhere Preise.