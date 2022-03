Die Hackergruppe Anonymous meldet, sie habe die Deutschland-Tochter des russischen Energiekonzerns Rosneft angegriffen, in großem Stil Daten erbeutet und teilweise gelöscht. Die Bundesbehörden bieten dem Unternehmen Hilfe an und warnen andere.

Rosneft Deutschland bestätigte am Montagmittag dem rbb einen Hackerangriff. Pressesprecher Burkhard Woelki sagte, das Ausmaß des Schadens sei noch nicht abzuschätzen. Die Raffinerie in Schwedt (Uckermark) sei nicht betroffen, so Woelki. Hier laufe der Betrieb weiterhin, die Versorgung der Region Berlin und Brandenburg sei sichergestellt.



Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigte am Montag Berichte der "Welt" und des "Spiegels" vom Vortag, wonach die Rosneft Deutschland GmbH am Wochenende einen IT-Sicherheitsvorfall meldete.