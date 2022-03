Nach Senkung der Energiesteuer - Lohnt sich das Tanken in Polen noch?

Fr 25.03.22 | 18:28 Uhr | Von Magdalena Dercz und Juan F. Álvarez Moreno

dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 24.03.2022 | Magdalena Dercz | Bild: dpa/Patrick Pleul

In Polen kann man seit jeher günstiger tanken als in Deutschland, zuletzt lohnte sich die Fahrt besonders. Doch wie wirkt sich die angekündigte Senkung der Energiesteuer in Deutschland auf den Tank-Tourismus aus? Von M. Dercz und J. F. Álvarez Moreno

Viele Deutsche in Ostbrandenburg fahren nach Polen, um dort günstiger zu tanken. Denn in Polen kostet aktuell ein Liter Benzin 1,45 Euro, beim Diesel sind es 1,60 Euro. In Deutschland sind es jeweils etwa 2,10 und 2,20 Euro. Doch zukünftig soll der Preisunterschied kleiner werden: Die Bundesregierung kündigte am Montagmorgen an, dass sie die Energiesteuer senken will. Diese war eine der zentralen Maßnahmen des kommenden Entlastungspaket. Autofahrer sollen demnach von niedrigeren Spritpreisen profitieren: Benzin soll nach der Steuersenkung etwa 30 Cent pro Liter billiger werden, der Dieselpreis soll um 14 Cent sinken. Das Entlastungspaket beinhaltet aber auch eine Energie-Pauschale von 300 Euro, ein Ticket für nur neun Euro pro Monat für den öffentlichen Personennahverkehr für drei Monate und einen Einmalbonus für Familien.

Lohnend vor allem für Menschen in der Grenzregion

Wirkt die Steuersenkung wie angekündigt, könnte der Preisunterschied auf 20 bis 45 Cent pro Liter sinken. "Das ist für jemanden, der am Sprit sparen will, noch ein erheblicher Unterschied", sagte Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes, dem rbb. Nach seiner Einschätzung wird sich bei einem Preisunterschied von etwa 20 Cent die Fahrt nach Polen nur für Anwohner des Grenzgebiets lohnen, die nicht länger als 20 Kilometer bis zur Grenze fahren müssen. Auch Katarzyna Guzenda, Leiterin des Deutsch-Polnischen Verbraucherinformationszentrum (VIZ) in Frankfurt (Oder), schätzt, dass sich eine Fahrt nach Polen eher für diejenigen lohnenswert bleibt, die an der Grenze wohnen. Man müsse ja auch die Fahrzeiten und Spritkosten in die Rechnung miteinbeziehen. Guzenda schätzt, dass die Senkung der Energiesteuer in Deutschland den Preisunterschied auf das Niveau von Januar treiben dürfte - das heißt, bevor in Polen die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Am 1. Februar war in Polen die Mehrwertsteuer auf Kraftstoff bis Juni erheblich reduziert worden. Zu Kriegsbeginn hatte es dann starke Preissteigerungen gegeben - in den vergangenen Tagen fielen die Preise an den polnischen Tankstellen aber wieder.

Tony Schönberg/rbb Ansturm durch Krieg in der Ukraine - Benzin in Polen nach Preis-Explosion wieder auf Normal-Niveau Nach ersten Meldungen über den russischen Angriff auf die Ukraine zog es in der vergangenen Woche zahlreiche Autofahrer an die polnischen Tankstellen. Die Folgen: hohe Preise und Ausverkauf. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder beruhigt.



Mineralöl-Gesellschaften am Zug

Wie sich der Tank-Tourismus entwickelt, hänge auch stark an den Mineralöl-Gesellschaften, so die Einschätzung des Sprechers des Tankstellen-Interessenverbandes. "Die Mineralöl-Gesellschaften haben Marge-Erhöhungen um über 100 Prozent", so Rabl. "Aus unserer Sicht sind sie am Zug: Sie haben es in der Hand, diese Marge, die sie momentan verdienen, zurückzugeben an den Verbraucher." Sendung: Antenne Brandenburg, 24.03.2022, 16:30 Uhr