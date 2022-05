Zwei Unternehmen zeigen Interesse an Raffinerie in Schwedt

"Mein Eindruck ist, dass der Bundeswirtschaftsminister den zweiten Schritt vor dem ersten macht", sagte Lange demnach und fügt an: "Weiterbetrieb, Versorgung und Bezahlbarkeit müssen verbindlich gesichert sein. Absichtserklärungen reichen da nicht. Erst wenn das klar ist, kann der Öl-Hahn zugedreht werden. Vorher nicht." Die Finanzministerin warnte davor, dass die auf europäischer Ebene beschlossenen "Sanktionen dürfen uns nicht mehr schaden als Russland". Das wäre widersinnig und beende auch nicht den Krieg. Daher fordert sie von der Bundesregierung: "Keine Entscheidungen ins Blaue hinein. Das geht so nicht."

Die Bundesregierung will ungeachtet dessen bis Ende des Jahres unabhängig von russischen Öl-Lieferungen werden. Davon direkt betroffen könnte die PCK-Raffinerie in Schwedt sein, die bislang über die "Druschba-Pipeline" zu 100 Prozent mit russischem Öl versorgt wird und einen großen Teil Ostdeutschlands, Berlin und Polens versorgt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte bei seinem Besuch in Schwedt angekündigt, neue Lieferwege für die PCK-Raffinerie zu ermöglichen. Damit würden je nach Schätzungen aber nur 60 bis 70 Prozent der bisherigen Leistung erreicht. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert in diesem Zusammenhang eine Versorgungssicherheit und Milliardenhilfen vom Bund, um die Raffinerie in Schwedt langfristig zu sichern. Auch Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg hatten vor Versorgungsrisiken bei einem möglichen Öl-Embargo gewarnt.

Sendung: Antenne Brandenburg, Nachrichten, 30.05.2022, 11:30 Uhr