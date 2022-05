Sorge vor Öl-Embargo gegen Russland - Wirtschaftsminister Habeck besucht am Montag Raffinerie in Schwedt

Fr 06.05.22 | 14:49 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Montag nach Schwedt in den Landkreis Uckermark und wird dort Gespräche mit der Geschäftsführung und der Belegschaft der PCK-Raffinerie führen. Das teilte sein Ministerium am Freitag mit. Die Raffinerie wird vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert. Das trägt maßgeblich zur Abhängigkeit Deutschlands von Öl-Lieferungen aus Russland bei.

PCK unter Treuhandverwaltung?

Habeck hält mit Blick auf das geplante EU-Öl-Embargo gegen Russland Versorgungsprobleme vor allem in Ostdeutschland für möglich. In Schwedt endet die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) aus Russland. Das Öl wird in der Raffinerie verarbeitet. Die Anlage hat mehr als 1.000 Mitarbeiter. Dem Wirtschaftsministerium zufolge ist die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf 12 Prozent gesunken. Bei diesen 12 Prozent handelt es sich um Belieferungen der Raffinerie in Schwedt. Habeck hatte mehrfach angekündigt, das Problem lösen zu wollen. Ein Hebel dazu könnte eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes sein. Die Bundesregierung könnte auf Grundlage der Gesetzesänderungen die Raffinerie unter eine staatliche Treuhandverwaltung zu stellen oder sogar enteignen.

Bauindustrieverband Ost warnt vor Versorgungsengpässen durch Embargo

Derweil sieht der Bauindustrie-Verband Ost durch ein Öl-Embargo die Versuchungssicherheit in weiten Teilen Ostdeutschlands als akut gefährdet an. Ein Einfuhrstopp von Rohöl aus Russland würde die Raffinerien in Schwedt und Leuna (Sachsen-Anhalt) schwer treffen, sagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg am Freitag. Die Preise bei Benzin und Heizöl würden enorm steigen. Nach längerem Zögern hatte sich die Bundesregierung entschlossen, ein Öl-Embargo der Europäischen Union gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs zu unterstützen.

Bitumen für Straßenbau könnte fehlen

Es drohe auch ein massiver Engpass an Bitumen, das im Straßenbau benötigt wird, erklärte der Verbandschef. Schwedt und Leuna produzierten 30 Prozent des deutschlandweit benötigten Bitumens. Wegen der Nähe zu den Standorten sei die ostdeutsche Baubranche der Hauptabnehmer und würde unter den Folgen eines Embargos leiden. Baustopps wären die logische Folge.