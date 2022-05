Mutmaßlich Protest für mehr Klimaschutz - Polizei nimmt mehrere Personen bei Habeck-Besuch in Schwedt fest

Di 10.05.22 | 16:47 Uhr

Bild: dpa/Monika Skolimowska

Rund um den Besuch der PCK-Raffinerie in Schwedt von Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Polizei mehrere Menschen vorübergehend festgenommen. Sie seien schon zuvor mit Protestaktionen für mehr Klimaschutz aufgefallen, hieß es.

Am Rande des Besuchs von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montagabend in der PCK Raffinerie Schwedt (Uckermark) ist es zu Festnahmen gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hätten die Beamten auf den Parkplätzen des Firmengeländes insgesamt neun Menschen aufgegriffen, von denen einige bereits in den vergangenen Wochen durch Aktionen aufgefallen seien. "Bei Ihnen wurden Gegenstände aufgefunden, die den Schluss zuließen, dass erneut Störungen beabsichtigt waren", heißt es von der Direktion Ost. Sieben Personen wurden festgenommen; zwei weiteren erhielten einen Platzverweis.

Am Montagabend seien zudem zwei Personen an einer sogenannten Schieberstation im Bereich Berkholz-Meyenburg, die ebenfalls zum PCK gehört, eingestiegen. Dort wird der Druck in den Ergasleitungen reguliert. Die 28 und 47 Jahre alten Männer hatten sich nach Polizeiangaben angekettet, beziehungsweise angeklebt. Nachdem die Polizei sie gelöst habe, seien sie vorläufig festgenommen worden.

Manipulation wegen Öl-Importen aus Russland