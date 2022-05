Mehrere Großplakate - Linksfraktion startet Aktion zum Erhalt der PCK-Raffinerie in Schwedt

Mo 23.05.22 | 11:30 Uhr

dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 23.05.2022 | O-Ton Sebastian Walter | Bild: dpa/Patrick Pleul

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag fordert, unter anderem mittels einer Plakat-Aktion, eine verbindliche Garantie für die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark). "Es ist nicht die Zeit für 'vielleicht' und auch nicht für 'kann'. Sondern es ist die Zeit dafür, dass wir deutlich machen: Der Standort in Schwedt muss erhalten bleiben", sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter dem rbb am Montag.

Linke wollen "Druck erhöhen"

Walter kritisierte in diesem Zusammenhang, dass es von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) bislang an verbindlichen Zusagen für die Raffinerie fehle. "Und darum wollen wir den Druck hier erhöhen", so Walter weiter.

Die Landtags-Fraktion wirbt seit Montag auch mit Großplakaten in Schwedt für den Erhalt des Standorts und für die staatliche Sicherstellung der Lohnzahlungen der rund 1.200 Beschäftigten. Tausende weitere Arbeitsplätze in der Region würden von dem Betrieb abhängen. "Uns geht es um den Erhalt industriellerer Kerne in Ostdeutschland", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Öl-Verarbeitung seit 60 Jahren

In der Schwedter Raffinerie wird seit 60 Jahren russisches Erdöl verarbeitet, das über die Pipeline "Druschba" nach Schwedt gepumpt wird. Die Befürchtung ist, dass mit einem europäischen Öl-Embargo gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine der Standort vor dem Aus steht. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Ministerpräsident Woidke hatten in der Vergangenheit mehrfach bekräftigt, PCK in Schwedt erhalten zu wollen und dort alternative Öle verarbeiten zu lassen, die möglicherweise über Rostock beziehungsweise Polen nach Schwedt kommen könnten. Die PCK-Raffinerie gehört mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft.