Zentralisierung in Strausberg - Märkisch-Oderland tauscht Führerscheine nur noch an einem Ort

Mo 30.05.22 | 17:44 Uhr

Wenig Personal, aufwändige Datenverarbeitung: Märkisch-Oderland ermöglicht den Umtausch alter Führerscheine nur noch an einem Ort im Kreis - in Strausberg. In Neuhardenberg beispielweise kommt das aber nicht gut an.

In Märkisch-Oderland müssen viele Bürgerinnen und Bürger künftig längere Wege auf sich nehmen, um ihre Führerscheine umzutauschen. Ab 1. Juni ist der Umtausch nur noch in Strausberg möglich.

Nur noch in Strausberg

"Ehrlicherweise hatten wir im vergangenen Jahr relativ große Schwierigkeiten, den vielen Menschen einen Termin anzubieten", sagt Thomas Berendt, Sprecher des Kreises. Zudem seien des öfteren fehlerhafte Unterlagen eingereicht worden und der Aufwand relativ groß. Aus diesem Anlass und weil einige Kommunen vor Ort die Dienstleistung wegen Personalmangels gar nicht anbieten würden, habe sich der Kreis dazu entschieden, den Umtausch von Führerscheinen künftig nur noch zentral im Straßenverkehrsamt zu ermöglichen.



Das sorge vor allem in Neuhardenberg für Unmut, schildert Patrick Stephan von der Bürger-Servicestelle. Bislang seien viele Bürger:innen dorthin gekommen: "Wir haben auch relativ viele Senioren. Gerade die schätzen die Sache, dass sie es hier vor Ort tauschen können, und nutzen dann auch die kurzen Wege." Nun aber müssen sie rund 30 Minuten mit dem Auto oder rund 50 Minuten mit der S-Bahn in das 30 Kilometer entfernte Strausberg fahren. Und das zwei Mal: einmal zum Abgeben des Führerscheins und einmal zum Abholen. Bis Januar 2033 müssen alle Führerscheine getauscht werden, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Es geht darum. die alten Papierführerscheine gegen fälschungssichere Führerscheine auszuwechseln.

Hohe Nachfrage

Die Zentralisierung der Behörden-Dienstleistung bereitet auch in der Bürger-Servicestelle selbst Sorgen. Verwaltungsmitarbeiter Stephan hofft, dass die bürgernahe Servicestelle weiterhin gut frequentiert bleibt - denn nur dann bliebe sie erhalten. Die Servicestelle wurde erst vor Kurzem wegen der Auflösung des Amtes Neuhardenberg und der Eingemeindung in das Amt Seelow Land eröffnet.



Pro Monat kämen rund 400 Besucher, sagt Stephan. Das Angebot des Führerschein-Umtauschs sei hier rege wahrgenommen worden. Auch die Überstellung der Daten habe funktioniert, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Die Menschen kämen aber auch wegen anderer Dinge: "Personalausweise, Reisepässe sind die Klassiker." Meldebescheinigungen seien auch immer gefragt.



Das soll auch in Zukunft so bleiben, entgegnet Pressesprecher Berendt: "Es geht ja hier auch nur um eine Leistung, die zentral in Strausberg gemacht wird. Wenn ich andere Dienstleistungen des Straßenverkehrsamtes machen möchte, kann ich auch alle noch in Neuhardenberg machen."