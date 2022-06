UM-Leser Uckermark Freitag, 03.06.2022 | 11:11 Uhr

"Forderungen" und "Forderungen"

Immer sind es gleich Ansprüche. Woraus begründen die sich denn. Bei vielen doch einfach aus dem Selbstzweck und eigenem Nutzen. Aber wie sollen da bitte "alle tarifgebundenen Arbeitsplätze in einem modernen Industriepark erhalten bleiben" Sowas zu fordern ist einfach fernab jeglichem Realismus. Und klar, Straßen und Schinene .. also wie seit 30 Jahren schon.



Tansparenz ist das einzige, was gefordert werden kann und sollte. Aber die echten Aussagen wollen viele vermutlich gar nicht hören. Denn diese heißen dann mit großer wahrscheinlichkeit Schwedt ist Geschichte. Die ganzen Ausflüchte wie in Wasserstoff sind Ammenmärchen, der Eigener wird sich ohne Milliarden keinen Millimeter bewegen und am Ende auch nur die einsacken und jede Menge Arbeitsplätze trotzdem abbauen.