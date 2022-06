Das staatliche Unternehmen "Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH" (BVVG) wird in Zukunft Agrarflächen nur noch an Öko-Bauern und Existenzgründern verpachten. Der Verkauf von Flächen soll zudem gestoppt werden. Das sieht eine Einigung der Bundesregierung vor. Für die Brandenburger Öko-Landwirte ist das besonders wichtig, wie Bauer Johannes Erz aus Rathstock im Oderbruch (Märkisch-Oderland) berichtet.

"Unsere Herausforderung in den letzten Jahren war immer, dass wir nicht an Land gekommen sind", sagt Erz. Er betreibt in einer der fruchtbarsten Regionen Ostbrandenburgs eine 20 Hektar große Öko-Landwirtschaft. Die Hälfte davon hatte er gekauft, die andere gepachtet. Erz sagt: "Durch die neue Regelung besteht für uns jetzt einfach die Möglichkeit, noch mehr Land bewirtschaften zu können und dadurch unsere Kunden langfristig auch bedienen zu können." Dass das BVVG-Land künftig nur noch an Öko-Landwirte und Existenzgründer verpachtet werden soll, findet er grundsätzlich gut.

Die BVVG veräußerte und verpachtet seit 1992 Landwirtschafts-Flächen in den neuen Bundesländern. Dabei handelt es sich um Land aus dem ehemaligen Staatsbesitz der DDR. In Brandenburg sind das rund 28.600 Hektar. Die Neuregelung der Bundesregierung sieht vor, dass der Verkauft gestoppt wird und die Verpachtung nur eingeschränkt erfolgt. Hintergrund dafür ist ein Kompromiss zwischen dem Finanzministerium, zu dem die BVVG gehört, und dem Agrarministerium.