Aus diesem Grund schlug Wendorff vor, zumindest zeitweise die Besteuerung für Agrardiesel komplett auszusetzen, damit Grundnahrungsmittel für Verbraucher auf Dauer bezahlbar bleiben. In anderen europäischen Ländern sei dies der Fall. In Deutschland gilt seit 2000 die Agrardieselvergütung, wonach Landlandwirte eine Steuererleichterung von etwa 21 Cent pro Liter verbrauchtem Agrardiesel beantragen können.

Mit dem Tankrabatt sollen Menschen mit Auto entlastet werden. Von diesem Mittwoch an gilt die Steuersenkung. An den Zapfsäulen wurde sie schneller sichtbar, als im Vorfeld erwartet worden war. Die Spritpreise fielen am Mittwoch teils deutlich.

Änhnliches hatte am Mittwoch Wendorffs Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern, Detlef Kurreck, gefordert. "Landwirtschaft muss nicht nur beim Endprodukt im Supermarkt als 'systemrelevant' eingestuft werden, sondern auch bei der Produktion", so der Präsident des dortigen Landesbauernverbandes.

"Die Schlepper auf den Feldern, die nun voll in der Ente laufen, haben einen hohen Verbrauch", sagte Wendorf dem rbb. Er wisse nicht, ob der Diesel-Preisrabatt bei den Bauern ankomme, "oder die Handelspartner, die vor uns in der Kette noch liegen, den Preis für sich abzweigen", so der Brandenburger Landesbauernpräsident.

"Man muss solche politischen Entscheidungen klug vom Ende her denken und darf nicht überstürzt einfach aussteigen", kritisierte Kurreck. So seien ostdeutsche Landwirtschaftsbetriebe, wie viele andere Unternehmen auch, sehr stark von der Erdöl-Raffinerie Schwedt abhängig. Diese erhält aktuell ihr Erdöl aus Russland, doch das solle sich durch die neuen EU-Sanktionen noch in diesem Jahr ändern. Die Bundesregierung will nach Aussagen des Staatssekretärs Michael Kellner (Grüne) von der vereinbarten Ausnahmeregelung keinen Gebrauch machen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.06.2022, 12:30 Uhr