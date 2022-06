IG Metall ruft am Donnerstag zu Warnstreiks in der Stahlindustrie auf

Mit Warnstreiks in sieben Betrieben der ostdeutschen Stahlindustrie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt am Donnerstag will die IG Metall ihre Forderung nach höheren Löhnen untermauern. Das bestätigte Pressesprecher Markus Sievers von der IG Metall Bezirksleitung Brandenburg-Sachsen auf Anfrage dem rbb.