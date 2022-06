Die Bundesregierung will freiwillig russisches Öl aus Pipelines stoppen. Davon ist vor allem die Raffinerie in Schwedt betroffen. Brandenburgs Landesregierung zeigt sich verärgert über den Bund.

Die Brandenburger Landesregierung stellt das Embargo für Pipeline-Öl gegen Russland infrage, falls die Versorgung nicht gesichert ist und die Raffinerie PCK in Schwedt nicht erhalten wird. "Ich erwarte eine Garantie der Bundesregierung, dass es keine Versorgungsengpässe, keine Versorgungsunsicherheiten für unsere Region, für Brandenburg, aber auch für die anderen Länder in Deutschland gibt", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Schwedt (Uckermark).

Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprachen in Schwedt mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung. Die Bundesregierung plant ab kommendem Jahr einen Importstopp für russisches Öl, obwohl die EU Pipelines vom Embargo ausnehmen will. Das Öl-Embargo trifft vor allem die PCK-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg. Sie hängt an der Pipeline "Druschba" und gehört mehrheitlich einer deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Habeck plant alternative Öl-Lieferungen über Rostock und Danzig, was aber nicht die volle Leistung der Raffinerie ausgleichen würde. Auch Erdölreserven sollen zur Überbrückung herangezogen werden. PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer sagte, das Öl über Rostock führe zu einer etwa 50-prozentigen Auslastung, er rechne aber nicht mit einer Unterbrechung der Versorgung.

Steinbach (SPD) und Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hatten am Mittwoch in einem Brief an Habeck gefordert, vor einem Importstopp den wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Alle Arbeitsplätze sollten dabei erhalten bleiben. Auch Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) trägt das Schreiben mit.