Ostdeutsches Wirtschafsforum - Steinbach will Manager für große Ansiedlungen in Brandenburg

Mo 13.06.22 | 17:31 Uhr

In Bad Saarow hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den wirtschaftlichen "Aufholprozess" in Ostdeutschland gelobt. Damit mehr Unternehmen in die Region kommen, hat sein Brandenburger Amtskollege einige Ideen.

Seit Sonntagabend wird beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow (Oder-Spree) um den Stand und Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft diskutiert. Bei dem mehrtätigen Treffen unter dem Motto "Transformation gestalten" ging es auch um die Ansiedlung von Großunternehmen in Ostdeutschland. In Brandenburg sieht Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nach der Ansiedlung von Tesla in Grünheide Lerneffekte für künftige Großprojekte. Landesregierungen, die solche Prozesse begleiten, bräuchten künftig auf politischer Ebene ein Projektmanagement, um verschiedene Ressorts gut miteinander koordinieren zu können. "Man kann diese Prozesse nicht einfach laufen lassen", sagte Steinbach am Montag in Bad Saarow. Zudem müssten die Genehmigungsprozesse fokussiert werden, so Steinbach weiter.

Der Wirtschaftsminister wolle auch Genehmigungsverfahren in Brandenburg für Unternehmen vereinfachen, sagte er. Demnach könnten beispielweise Klage- und Widerspruchsverfahen direkt an der obersten Instanz verhandelt werden, statt den Weg über mehrere gerichtlichen Ebenen zu nehmen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung solle darunter nicht leiden.



Kanadisches Unternehmen will Batteriewerk in Guben bauen

Die Kreislaufwirtschaft auf dem Gebiet der Elektromobilität entwickle sich nach der Ansiedlung von Tesla in Brandenburg weiter, sagte Steinbach. Insgesamt sei das Interesse von Investoren größer als vor der Corona-Pandemie. Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) betreue derzeit 28 Investorenanfragen mit einem Investitionsvolumen von 11,5 Milliarden Euro. Die Chance, davon zehn Prozent nach Brandenburg zu holen, sei da. "Der wesentlichste Effekt, das ist, dass man im Ausland plötzlich weiß, wo Brandenburg auf der Landkarte ist. Das hat Folgen gehabt in den letzten Jahren", so Steinbach. Unternehmerin Ute Weiland erläuterte gegenüber dem rbb: "Ich habe gestern mit dem Geschäftsführer von Rock Tech Lithium gesprochen, sie wollen ein großes Batteriewerk in Guben bauen. Sie kommen aus Kanada und könnten überall auf der Welt landen, aber sie haben sich Brandenburg ausgesucht." Auch Tesla hätte überall hingehen können, sei aber am Ende nach Brandenburg gekommen.

Laut Habeck ein "wahnsinniger Aufholprozess"

Ein weiteres Thema im Ostdeutschen Wirtschaftsforum ist die Sicherheit bei der Energieversorgung und der Transformationsprozess hinzu erneuerbaren Energien. So sprach sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dafür, dass die Öl-Raffinerie in Schwedt unabhängiger vom russischen Öl wird. Habeck lobte den Strukturwandel in Ostdeutschland. In den ostlichen Bundesländern erreiche die Produktivität zwar nur 80 Prozent des Niveaus in Westdeutschland. Doch 1990 habe sie bei 20 Prozent gelegen. "Ein wahnsinniger Aufholprozess", sagte Habeck.