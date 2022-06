Polen dürfen in Wäldern Äste und Reisig zum Heizen sammeln

Engpässe wegen Krieg in Ukraine

Do 02.06.22 | 18:34 Uhr

Die polnische Regierung erlaubt wegen der Energiekrise wieder das Sammeln von Reisig und kleinen Hölzern als Brennstoff. Das berichten verschiedene Medien am Donnerstag. Demnach darf nun ohne Strafe in den staatlichen Wäldern von Polen für den Eigenbedarf gesammelt werden. Allerdings müsse die Zustimmung des Försters eingeholt werden. Die Mitnahme von größeren Mengen ist in polnischen Wäldern untersagt. Normalerweise braucht es auch dafür einen Erlaubnisschein des Besitzers.