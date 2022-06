Für das Stahlbau-Unternehmen Reuther STC aus Fürstenwalde ist am Mittwoch das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das 150 Jahre alte Ostbrandenburger Traditionsunternehmen ist damit offiziell endgültig pleite. Das teilte am Donnerstagnachmittag die Stadt Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) mit.

Zu den Gründen für das Aus zählt nach Unternehmensangaben auch der Krieg gegen die Ukraine, denn das Unternehmen bezog auch Stahl aus den Asow-Werken, welcher nun nicht mehr geliefert werden konnte. Auch wegen Corona wurde viele Aufträge in den vergangenen Jahren nicht mehr erfüllt. Stahl ist teuer geworden und so musste der Bauer von Windkrafttürmen seine Preise drastisch steigern, was aber die Kunden nicht mehr zahlen wollten.

"Ich bedauere aufs Tiefste, dass wir mit der Reuther STC GmbH ein Traditionsunternehmen und einen wichtigen und guten Partner in der Stadt verlieren", teilte der Bürgermeister von Eberswalde Matthias Rudolph (SPD) mit. Das Unternehmen habe viel dazu beigetragen, den Standort Fürstenwalde zu entwickeln, so der Bürgermeister.

"Wir werden schnellstmöglich Produktion an diesen Standort zurückbringen", so Rudolph weiter. Er zeigte sich optimistisch, dass die Arbeiter aus der Fabrik in der Region bleiben und nun Arbeit bei Tesla in Grünheide finden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.06.2022, 18 Uhr