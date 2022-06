Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde für die Stahlindustrie Ost hat es am Donnerstag erneut einen Warnstreik gegeben. Nach Angaben der IG Metall sollen 950 Stahlarbeiter bei ArcelorMittal sowie bei fünf Dienstleistern und Zulieferern in Eisenhüttenstadt die Arbeit niedergelegt haben. Bei den Schmiedewerken Gröditz in Sachsen seien es weitere 250 gewesen. IG Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze forderte die Arbeitgeber auf, bis zur nächsten Verhandlung am kommenden Montag ein Angebot für eine deutliche Erhöhung der Monatslöhne vorzulegen.

"Die Zeit ist reif für ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber“, erklärte Birgit Dietze, IG Metall Bezirksleiterin Berlin Brandenburg Sachsen und Verhandlungsführerin für Stahl Ost. Sie wies auf die fast 3.000 Stahlarbeiter hin, die sich in dieser und der vergangenen Woche an den Warnstreiks in Ostdeutschland beteiligt hätten. Die Stahlarbeiter in Ostdeutschland seien bereit, die Warnstreiks fortzusetzen und auszuweiten, so Dietze.