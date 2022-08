In Eberswalde (Barnim) soll die erste Verwertungsanlage für Bio-Abfälle in Brandenburg entstehen. Am Dienstag wurde der Vertrag für den Bau unterzeichnet. Die neue Anlage soll künftig die circa 21.000 Tonnen Biomüll, die jährlich im Landkreis produziert werden, in Energie umwandeln, sagte der Geschäftsführer der Kreiswerke Barnim, Christian Mehnert, dem rbb. Etwa 45 Millionen Euro soll die Anlage kosten.

"Das, was Sie bisher als Bio-Verwertungsanlagen in Brandenburg kennen, sind Anlagen, die nachwachsende Rohstoffe verarbeiten. Hier haben wir das erste Mal vor, eine Anlage zu errichten, in der Bioabfälle verwertet werden", erklärte der Geschäftsführer der Kreiswerke.