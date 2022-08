Seit Montag ist öffentlich, welche Unternehmen berechtigt sind, Geld aus der Gasumlage zu erhalten. Zu den zwölf Unternehmen gehört auch der Oldenburger Energieversorger EWE, der in Brandenburg rund 23.000 Kunden mit Gas beliefert. Maximal ein Tausendstel der insgesamt 34 Milliarden Euro aus der Gasumlage habe EWE angemeldet, teilte der Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler am Dienstag mit.

Verbraucherschützer und Politiker kritisieren, dass auch Unternehmen sie in Anspruch nehmen dürfen, die nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten sind oder sogar Gewinne aufweisen. Die Chefin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, forderte die Preissteigerungen für Endkunden zu dämpfen. "Unternehmen dürfen nicht gleichzeitig von der Umlage profitieren, die Preiserhöhung vollumfänglich an die Kunden weitergeben und dabei hohe Gewinne einfahren, die unangetastet bleiben", sagte Pop am Mittwoch in Berlin.

Auch EWE erzielte in den letzten beiden Geschäftsjahren Gewinne. Stefan Dohler begründet die Beantragung der Gasumlage daher so: "Wenn wir auf unsere Umlage verzichten, wäre der Effekt nicht mal hinter dem Komma zu spüren. Aber die Mehrbelastung würde uns in der Region voll treffen." Zudem sei die Gasumlage nicht darauf beschränkt, Unternehmen vor der Insolvenz zu retten, „sondern einen Teil der Mehrkosten fair auf alle zu verteilen", verteidigt Dohler die Entscheidung. Das Unternehmen müsse stabil bleiben, um Investitionen wie den aktuellen Bau einer Anbindungsleitung zu einem der neuen LNG-Terminals zu finanzieren.

Der Berliner Gasversorger Gasag hat bereits angekündigt, die Gasumlage mit der Einführung am 1. Oktober an die Kunden weiterzugeben. Auch EWE will sie vollumfänglich an die Kunden weitergeben, zusätzlich zur bereits angekündigten Preiserhöhung zum 1. Oktober.

Mit Material von Isabel Röder