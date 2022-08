PCK und drohendes Embargo - Nicht an einem Strang

Di 30.08.22 | 15:09 Uhr | Von Nico Hecht

Die Landesregierung ist ohne gemeinsame Linie bei der Rettungs-Arbeit für Schwedt. Die Parteien in Brandenburg verzetteln sich und sehen die Verantwortung für die Zukunft des PCK meist einzig beim Bund. Von Nico Hecht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte es symbolträchtig auf einer Bühne in Schwedt in die Hand versprochen: dass der Bund das PCK und die Region nicht hängen lassen würde. Doch derzeit sieht es eher so aus, als würde die Koordination der Hilfe selbst zu einer Hängepartie. Die Beteiligten in Bund und Land zeigen sich uneinig. Sollte es einen Masterplan für die Zeit des Ölembargos ab 2023 geben, so haben ihn die Verantwortlichen bislang bestens unter Verschluss gehalten. Eigentlich sollte eine Task-Force aus Vertretern von Bund, Land und Schwedt im August zu einer dritten Sitzung zusammenkommen. Laut einem Sprecher des Landes-Innenministeriums ist aber nicht einmal das passiert. Dabei drängt die Zeit: Ab 1. Januar soll im PCK die Ära russischen Öls ein abruptes Ende finden.

Keine verbindlichen Vereinbarungen

"Wir sind mit den Ergebnissen sehr unzufrieden", sagt dementsprechend der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Potsdamer Landtag, Daniel Keller, für die gesamte Regierungskoalition. Denn es sei weiter völlig unklar, wo das Öl herkommen soll, um nach dem Embargo-Start in Schwedt weiter produzieren zu können. Keller sagt, seine Partei wolle auch endlich verbindliche schriftliche Aussagen. Bisher gäbe es nur mündliche Zusagen, dass alle PCK-Beschäftigten auch im Januar weiterarbeiten können. Diese Forderung adressiert der Brandenburger SPD-Fraktionschef ausdrücklich an den grünen Bundeswirtschaftsminister. Kein Hinweis dazu, dass eigentlich sein Parteifreund und Bundeskanzler Olaf Scholz das Ölembargo einst in Brüssel auf den Weg gebracht hatte. Die Brandenburger Landeschefin der Grünen, Julia Schmidt, hatte daher die SPD schon im Mai für das einseitige Fordern vom Bund kritisiert und stattdessen konstruktive Ideen gefordert. Aber Keller sieht auch heute noch den Bundeswirtschaftsminister in der Pflicht. Habeck müsse hier für die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Versorgungssicherheit mit Kraftstoffen sorgen.

Opposition kritisiert Wegducken der Landesregierung

Dass die Verantwortung dabei so klar einzig bei der Bundesregierung liegt, sieht der Vorsitzende der oppositionellen Linken, Sebastian Walter, anders. Es gehe schließlich um Brandenburger und da könne man nicht nur ein Schwarzer-Peter-Spiel mit dem Bund spielen. "Wenn diese Landesregierung zum Ölembargo steht, dann muss sie auch selber - wenn nötig - Lohn und Beschäftigungsgarantien geben", sagt Walter. Aber so wirklich einig stehen die Regierungsparteien in Brandenburg gar nicht hinter dem Ölembargo. Am deutlichsten wird der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Jan Redmann, dabei. Es sei richtig, die Ukraine zu unterstützen und wichtig, sich klar gegen den russischen Angriffskrieg zu positionieren. Aber dafür brauche es Sanktionen, die Russland mehr schaden als Deutschland. Und beim Ölembargo könne er das nicht erkennen, im Gegenteil, sagt Redmann, der auch Mitglied im Bundesvorstand der CDU ist. Erst vor wenigen Wochen hatten die wirtschaftspolitischen Sprecher aller CDU-Landtagsfraktionen eine Abkehr von der Sanktionspolitik gefordert. Einzig der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke äußert keine Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Ölembargos und stärkt dem Bundeswirtschaftsminister den Rücken. Es sei das starke Zeichen, das es gegen den Angriffskrieg brauche. Aber Raschke räumt ein, dass die Arbeit an der Zukunft des PCK nach dem Abschied vom russischen Öl noch lange nicht das Tempo habe, das es brauche.

Ölembargo mit wenig Unterstützung

Damit stehen die Grünen momentan ziemlich allein in der Unterstützung der Embargo-Politik. Auch in der Opposition des Landes - von AfD über Linke bis BVB/Freie Wähler - finden die Sanktionen in der gegenwärtigen Situation kaum Befürworter. Im Moment gäbe es keine Alternative und somit auch keine Zukunft der PCK ohne russisches Öl, heißt es. Die Vorbereitungen seien allzu schleppend. Die AfD, die immer wieder für ihren allzu russlandfreundlichen Kurs in der Kritik steht, lehnte ein Embargo von Beginn an vehement ab. Die BVB/Freie Wähler–Fraktion meint: Ein Embargo von russischem Öl wäre nur dann akzeptabel, wenn mit anderen Liefermethoden zu vertretbaren Kosten die Produktion mit 100 Prozent Kapazität jederzeit sichergestellt werden könne. Hierzu sei ein weiterer Ausbau der Pipelines und der Hafenanlagen notwendig, der jedoch mehr Zeit beansprucht als zur Verfügung steht.

