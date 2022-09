Erdöl-Embargo gegen Russland - Brandenburg droht mit Ausstieg aus Gesprächen zur PCK-Raffinerie

Fr 09.09.22 | 11:48 Uhr

Patrick Pleul/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 09.09.2022 | Tony Schönberg | Bild: Patrick Pleul/dpa

In dreieinhalb Monaten soll das Erdöl-Embargo gegen Russland in Kraft treten. Was wird dann aus dem PCK Schwedt? Noch ist keine Lösung gefunden, konkrete Zusagen aus Berlin fehlen. In einem Brandbrief droht Brandenburg jetzt mit Gesprächsabbruch.

Zwischen der Brandenburger Landesregierung und dem Bund ist ein Streit wegen des Erdöl-Embargos gegen Russland entbrannt: Es geht um die Frage, wie nach Lösungen für den Standort der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) gesucht werden soll. Wenige Monate vor Beginn des Embargos ist die Zukunft der Raffinerie im Nordosten Brandenburgs weiter unklar. Nun droht das Land Brandenburg damit, aus der Task Force Schwedt auszusteigen. "Ohne konkrete Zusagen in der Sache, einen verbindlichen Fahrplan und eine bessere Transparenz wird für uns eine weitere Mitwirkung in der Task Force Schwedt und in den Arbeitsgruppen nicht mehr zielführend sein", heißt es in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der dem rbb vorliegt. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium hat dem rbb am Freitagmorgen bestätigt, dass ein entsprechender Brief verschickt worden ist.

rbb Öl-Embargo gegen Russland - Woidke fordert von Bundesregierung volle Auslastung der PCK-Raffinerie in Schwedt Die Zukunft der PCK-Raffinerie ist unsicher. Der Brandenburger Wirtschaftsminister hatte am Mittwoch Zweifel an einer Rückkehr zur Vollauslastung geäußert. Ministerpräsident Woidke bekräftigte am Donnerstag, dies sei aber weiterhin das Ziel.

Seit Mai tagt eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern zur Zukunft der Raffinerie. In dem Brandbrief wird kritisiert, bislang würden verlässliche und schriftlich fixierte Aussagen der Bundesregierung fehlen, wie der Industriestandort Schwedt gesichert und die Folgen des Öl-Embargos abgefangen werden könnten. In dem Schreiben wird gegenüber Bundeswirtschaftminister Habeck ein Forderungskatalog mit vier Punkten aufgemacht. So wird unter anderem eine Beschäftigungsgarantie für alle PCK-Mitarbeitetenden verlangt. Zudem wird eine schriftliche Bestätigung von Habeck gefordert, dass die Öl-Pipeline von Rostock nach Schwedt ertüchtigt wird.

Woidke verlangt 1,5 Milliarden Euro vom Bund für Transformationsfonds

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zuvor für eine Neuausrichtung des Ölraffinerie-Standorts Schwedt mindestens 1,5 Milliarden Euro vom Bund gefordert. Es sei ein Transformationsfonds über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren erforderlich, hieß es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden internen Papier des Regierungschefs. Das Land werde sich an dem Transformationsprozess mit 150 Millionen Euro beteiligen. Am Donnerstag hatte auch die "Märkische Oderzeitung" über das Papier berichtet. Mit den zusätzlichen Mitteln solle der Umbau des Industriestandortes gelingen, in Richtung eines klimagerechten und innovativen Produktionsstandortes. Für die Ölraffinerie PCK in Schwedt fordert Woidke vom Bund ebenfalls eine Arbeitsplatzgarantie für alle Beschäftigten bis mindestens Ende 2024 und den Ausschluss von Kurzarbeit. Mit dem Papier Woidkes will sich die Landesregierung am kommenden Dienstag bei einer Sondersitzung befassen.

dpa/Patrick Pleul Verflechtungen Brandenburger Unternehmen - Der lange Pipeline-Arm Russlands nach Ostdeutschland Öl und Gas kommt über Pipelines durch osteuropäische Nachbarstaaten nach Brandenburg. Der stetige Öl-Zufluss aus Russland für die Raffinerie in Schwedt könnte jedoch bald versiegen. Wie sehen die Alternativen aus? Von Stefan Ruwoldt



Nach eigenen Angaben des PCK stellt die Raffinerie 90 Prozent der Versorgung in Berlin und Brandenburg sicher. In Schwedt endet die Öl-Pipeline "Druschba" ("Freundschaft"), durch die russisches Erdöl nach Deutschland fließt. Neben 1.200 direkten Arbeitsplätzen sowie wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Zulieferern steht auch die Versorgung durch Kraft- und Brennstoffe in Ostdeutschland auf dem Spiel.

Die Bundesregierung hat sich wegen des russischen Kriegs in der Ukraine verpflichtet, auf russisches Öl vom kommenden Jahr an zu verzichten. Von dem Öl-Embargo wäre das PCK Schwedt deshalb besonders betroffen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte Ende August die Bestandsgarantie für PCK auch für die Zeit nach dem Start des Embargos bekräftigt, sucht aber noch nach einer Lösung für den Erhalt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.09.2022, 9:30 Uhr