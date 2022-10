An der Ölpipeline Druschba aus Russland ist dem polnischen Betreiber PERN zufolge ein Leck aufgetreten. Das Unternehmen teilte am Mittwoch auf seiner Internetseite mit [www.pern.pl]: "Am späten Dienstagabend entdeckten die Automatisierungssysteme von PERN ein Leck in der Pipeline "Przyjaźń" an einer der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Pipeline - etwa 70 Kilometer von Płock entfernt. Dies ist die Hauptroute, auf der Rohöl nach Deutschland gelangt."