Wohnungsbauprojekte - Neumieten in Brandenburg steigen durch höhere Baukosten deutlich

Fr 10.02.23 | 13:48 Uhr

dpa/R.Oberhäuser Audio: Antenne Brandenburg | 10.02.2023 | Marie Stumpf | Bild: dpa/R.Oberhäuser

Weil Zinsen und Baukosten steigen, werden viele Wohnungsbauprojekte kaum bezahlbar. In Seelow und Erkner steigen deswegen die Neumieten zum Teil rasant - und Bauvorhaben werden abgesagt, weil die entsprechende Miete zu hoch wäre.

Die gestiegenen Preise für Wohnungsbauprojekte bekommen nun auch Mieter in Märkisch-Oderland zu spüren: Sowohl in Erkner als auch in Seelow werden Neubauten so teuer, dass die Neumieten deutlich über dem ortsüblichen Durchschnitt liegen. Manche Projekte werden deswegen erstmal angehalten. Wegen der zu hohen Zinsen und Baukosten hatte Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia vergangene Woche angekündigt, alle Neubauprojekte für dieses Jahr auf Eis zu legen.

Theoretischer Mietpreis von 20,45 Euro pro Quadratmeter

Beispielhaft für die angespannte Lage steht ein fast leeres Grundstück in der Erkner Gartenstraße. Dort sollte ein dreistockiger Altbau einen Anbau bekommen, gleich daneben sollte ein weiteres Haus gebaut werden. Insgesamt 24 neue Wohnungen – doch daraus wird erstmal nichts. "Wir haben berechnet, dass der Quadratmeter Wohnraum dort am Standort dann 20,45 Euro in der Nettokaltmiete kosten würde. Das ist schlichtweg nicht bezahlbar", erklärt Susanne Branding von der Wohnungsgesellschaft Erkner. Der aktuelle Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen liegt in Erkner bei relativ günstigen 6,50 Euro im Durchschnitt. In Brandenburg stiegen die Preise bei den Neuvermietungen im vergangenen Jahr um 27 Prozent, wie der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Bestandsmieten je Monat und Quadratmeter lagen bei 5,54 Euro.

Nur genug Wohnungen für fünf Prozent der Interessierten

Wie lange das Neubauprojekt in Erkner auf Eis liegen wird, das könne die Wohnungsgesellschaft noch nicht sagen. Dabei sei der Bedarf an Wohnungen in Erkner sehr groß: "Wir haben 672 aktuelle Interessenten. Und ein Wohnungsangebot von 32 Wohnungen. Das heißt, wir können nur fünf Prozent der Nachfragenden überhaupt mit Wohnraum versorgen", sagt Branding. Laufende Projekte wie die neun neuen Wohnungen in der Erknerer Innenstadt werden noch realisiert werden, weil der Vertrag vor den steigenden Zinsen abgeschlossen wurde, wie Branding sagt. Die Mieten in diesen neuen Wohnungen werden aber wahrscheinlich steigen: Nach Brandings Schätzungen auf etwa 7 oder 7,50 Euro pro Quadratmeter netto kalt. Auch die Renovierung und Aufstockung von Sozialwohnungen in der Erknerer Friedrichstraße können wie geplant stattfinden. Es handele sich um Sozialwohnungen und dafür gebe es Fördergelder von der Landesinvestitionsbank.

Neue Wohnungen in Seelow auch mit hohen Mieten

Auch in der Stadt Seelow, 50 Kilometer östlich von Erkner, ist der Preisdruck zu spuren. Dort errichtet gegenüber vom Landratsamt die Seelower Wohnungsbaugesellschaft aktuell 26 Wohnungen. Diese werden fertig gebaut, doch dafür sind die Mieten dann doppelt so teuer wie sonst in Seelow – 10,50 Euro pro Quadratmeter kalt, bei bestehenden Wohnungen sind es 5,09 Euro. "Es ist natürlich nicht für jeden erschwinglich. Für den, der Unterstützung zur Lebenshilfe benötigt, für den wird diese Wohnung nicht interessant sein“, sagt dazu der Geschäftsführer der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, Hans-Peter Thierfeld. Doch es gebe noch preiswerte Wohnungen in Seelow, so der Geschäftsführer. Die Mieten bei den Bestandswohnungen würden erstmal nicht steigen. Bei Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten werde die Wohnungsgesellschaft die Kosten selbst übernehmen und nicht auf die Miete umlegen, so Thierfeld.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.02.2023, 14:10 Uhr Mit Material von Marie Stumpf