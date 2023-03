Zweiter Rohöl-Tanker für PCK-Raffinerie in Danzig entladen

Zum zweiten Mal wurde am Dienstag ein Tanker mit Erdöl für die uckermärkische PCK-Raffinerie im Hafen von Danzig entladen. Das Schiff lieferte im Auftrag des PCK-Anteilseigners Shell auf diesem Weg Erdöl an. Das bestätigte Michael Kellner (Grüne), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, dem rbb. Am 22. Januar hatte bereits ein erster Tanker mit Röhol für Schwedt im polnischen Danzig angelegt.

Laut Kellner konnte die Bundesregierung für Februar und März je zwei Entlade-Zeitfenster in Danzig über die polnische Regierung organisieren. Doch die Eigentümer der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) hätten nur diesen einen genutzt.