Bis zur nächsten Verbandsversammlung am 14. Juni soll die Prüfung durch den WSE abgeschlossen sein, so Pilz weiter. Er gehe davon aus, dass dann eine Förderung in dem Gebiet in fünf bis zehn Jahren möglich wäre.

Der WSE versorgt 13 Gemeinden und drei Städte der Kreise Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Barnim mit Trinkwasser und ist auch für die Abwasserentsorgung zuständig. Versorgt werden im Verbandsgebiet 170.000 Menschen.

Die Wasserverfügbarkeit in der Region ist mit der Tesla-Ansiedlung einmal mehr in den Fokus gerückt. Tesla stellt seit März vergangenen Jahres in Grünheide Elektroautos her. Umweltverbände befürchten Risiken, weil ein Teil des Werksgeländes in einem Wasserschutzgebiet liegt. Das Einzugsgebiet erscheine groß genug, um eine konfliktarme Gewinnbarkeit von Grundwasser in dem erforderlichen Umfang zu realisieren, hieß es vom LBGR nach der Untersuchung.

Tesla selbst hatte angekündigt, nach Grundwasser in der Region Fürstenwalde suchen zu wollen. Geplant waren Pumpversuche, doch Wasser selbständig fördern wollte der Autobauer nach eigenen Angaben nicht. Das sei rechtlich auch nicht möglich. Man wolle die Kommunen und Wasserverbände dabei unterstützen, damit sie die existierende veraltete Datengrundlage verbessern können.

