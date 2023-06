Nördliche Länder profitieren - Habeck will Netzentgelte für Länder mit viel Erneuerbaren senken

Mo 12.06.23 | 16:27 Uhr

dpa Audio: Antenne Brandenburg | 12.06.2023 | Kristin Langen | Bild: dpa

System der Netzentgelte soll reformiert und gerechter aufgeteilt werden

Brandenburg verlangt von Bayern und Baden-Württemberg eigene Anstrengungen

Auf Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sollen die Regionen, die erneuerbare Energien ausbauen, in Zukunft weniger Netzentgelte für Strom zahlen als diejenigen, die es nicht tun. Das sagte Habeck am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Er wolle, dass der Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag einen Vorstoß für eine Reform vorlegt.

Woidke verlangt "mehr revolutionären Geist"

Brandenburg und andere Bundesländer im Norden mit einer hohen Erzeugung erneuerbarer Energien tragen mehr Kosten für den Ausbau der Netze. Sie zahlen bislang höhere Netzentgelte als die Menschen etwa in Süddeutschland. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, Bayern und Baden-Württemberg müssten "eigene Anstrengungen" unternehmen. "Wir können und wollen auch nicht unsere erneuerbaren Energien einfach nach Süden durchschicken." Woidke sagte, er bitte um "mehr revolutionären Geist" mindestens in den beiden Bundesländern.

Habeck: Nicht richtig, dass höhere Netzentgelte in der Region bleiben

Habeck sagte, das Thema der Netzentgelte sei zwischen den Bundesländern strittig, ein Vorschlag der Länder bislang aber nicht gekommen. "Jedenfalls können wir das Problem nicht länger schlummern lassen." Das Netz werde ausgebaut, um Strom zu erzeugen und weiterzugeben, es gebe ja eben keinen regionalen Strommarkt Brandenburg. Es sei nicht richtig, dass höhere Netzentgelte in der Region blieben, sagte Habeck.

Habeck drängt auf Wachstumskurs

Generell könnte die deutsche Wirtschaft laut Habeck im nächsten Jahr etwas stärker zulegen als bisher gedacht. Dann sei ein Wachstum von 1,6 oder vielleicht auch 1,9 Prozent möglich, langsam also wieder normalere Werte, sagte der Grünen-Politiker in Bad Saarow. Die Bundesregierung geht in ihrer aktuellen Konjunkturprognose für 2024 bisher von einem Plus von 1,6 Prozent aus. Deutschland habe dann aber fünf Jahre wegen der Corona-Pandemie und dann der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine kaum Wachstum gehabt, ergänzte Habeck. "Wir brauchen wieder Wachstum in Deutschland." Deswegen gelte es an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, etwa um Investitionen anzulocken.

Wirtschaftlicher Erfolg Brandenburgs fuße auf Ausbau Erneuerbarer Energien

Woidke stimmte Habeck zu. Generell sei Brandenburg nach Woidkes Einschätzung wirtschaftlich gesehen die dynamischste Region Deutschlands. In Brandenburg wachse vor allem die Zahl der Industriearbeitsplätze. Als Beispiel nannte er den Elektroauto-Hersteller Tesla, der mittlerweile 11.000 Menschen beschäftige. Außerdem hätten sich in Brandenburg zahlreiche Unternehmen aus der Batterie-Industrie angesiedelt. "Wir kriegen in unserem Land Stück für Stück, was wir über 30 Jahre nicht hatten - Wertschöpfungsketten.