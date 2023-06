So sei Brandenburg und Ostdeutschland ein Hightech-Standort. Zwischen Oder und Elbe tummelten sich aktuell Tesla in Grünheide, RockTech in Guben, Microvast in Ludwigsfelde oder SVolt in der Lausitz, so Steinbach. Ginge es nach den Wünschen der Politik, sollen sich weitere Unternehmen ansiedeln. Aber: "Wir haben eine Situation, wo tatsächlich ein gewisser Überbietungswettkampf ist. In vielen Fällen sind das steuerliche Erleichterungen, wie in Südostasien. Aber auch der 'Inflation Reduction Act' (IRA), über den viel diskutiert wird, aus den USA, der eigentlich ein Steuererlasssystem ist", sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister am Dienstag in Bad Saarow.