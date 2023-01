Die Kurzarbeit im Stahlwerk von Arcelormittal in Eisenhüttenstadt ist beendet. Das teilte das Unternehmen dem rbb am Donnerstag mit.



Weil die Nachfrage nach Stahl im vergangenen Jahr zurückgegangen war, hatte das Unternehmen im August 2021 die ersten Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zwischenzeitig arbeiteten bis zu zwei Drittel der 1.600 Beschäftigten des Werks nicht in vollzeitig und bekamen weniger Lohn.