Erster Rohöl-Tanker für Schwedter PCK-Raffinerie legt in Danzig an

Am Sonntag hat der erste Tanker mit Rohöl für die Schwedter PCK-Raffinierie in Danzig angelegt. Das bestätigte Staatssekretär Michael Kellner vom Bundeswirtschaftsministerium dem rbb. Der Tanker Pacific Emerald hat offenbar in Rotterdam (Niederlande) am 17. Januar abgelegt, um von dort das Erdöl nach Polen zu bringen.