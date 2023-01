Wirtschaftsministerium sagt Öl via Danzig für PCK zu

Diskussionsforum in Schwedt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat zugesichert, dass die Auslastung der Öl-Raffinerie PCK in Schwedt bis Ende des Monats erhöht werden kann. Noch im Januar werde ein Schiff mit Öl im polnischen Danzig ankommen, sagte Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) am Montagabend in Schwedt während einer Diskussion mit Bürgern. Darauf könne sich die Belegschaft verlassen.

Nach Angaben der Bundesregierung soll die PCK mit der Versorgung via Danzig künftig zu 70 Prozent ausgelastet sein. Bisher fließt seit Jahresanfang ausschließlich Rohöl über den Hafen Rostock und eine Pipeline zur Raffinerie. Damit liegt die Auslastung bei rund 50 Prozent.

Deutschland importiert wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kein Öl mehr aus Russland. Vor allem das PCK Schwedt sucht deshalb Ersatz.