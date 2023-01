Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow (Barnim) hat am Montag seinen Betrieb wieder aufgenommen. Nach einer Störung am 16. Dezember stand die moderne Anlage fünf Wochen lang still. Vermutet wird, dass zweistellige Minusgrade zu einem Defekt in der Sicherheitseinrichtung geführt hatten. Das müsse aber noch weiter untersucht werden, erklärte Betriebsstellenleiter Jörg Schuhmacher am Montag dem rbb.