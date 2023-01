Do 26.01.23 | 11:31 Uhr

Zwischen dem Hafen Rostock und der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) wird nun doch keine zweite Öl-Pipeline gebaut. Das hat die Raffinerie dem rbb am Donnerstag mitgeteilt und auf ein Schreiben aus dem Bundeswirtschaftsministerium verwiesen.

Schwedt wird über eine kleine Pipeline mit Öl aus Rostock versorgt. Um die Produktion erhöhen zu können, hatte die PCK-Leitung bis zuletzt für eine zweite Leitung geworben. Dem wurde jetzt eine Absage erteilt. Statt eines Neubaus soll jetzt die vorhandene Pipeline ausgebaut werden. Das PCK teilte dazu mit: "Wir bedauern diese Entscheidung, da der Bau einer neuen Pipeline aus unserer Sicht energiestrategisch eine sinnvolle und nachhaltige Investition für eine gesicherte Versorgung von gesamt Ostdeutschland und eine erfolgreiche Transformation gewesen wäre." Die Raffinerie kündigte aber an, die Kapazität der vorhandenen Pipeline durch die Instandsetzung um 50 Prozent erhöhen zu wollen. Dazu müssten die von der Bundesregierung zugesagten finanziellen Mittel zügig bewilligt werden, forderte die PCK-Leitung.

Der Schwedter Standort ist einer der größten deutschen Raffineriebetriebe. Seit Inkrafttreten des Importstopps für russisches Erdöl am 1. Januar wird das PCK anstatt über die Druschba-Pipeline über den Hafen Rostock beliefert und ist zu 56 Prozent ausgelastet. Die zusätzliche Rohöllieferung über Polen sorgt für eine höhere Auslastung. Laut Wirtschaftsministerium hatte am vergangenem Sonntag - und damit eine Woche früher als geplant - der erste Tanker mit Rohöl in Danzig angelegt. Ob demnächst auch Erdöl aus Kasachstan über Russland und Belarus geliefert werden wird, ist nach wie vor unklar.

