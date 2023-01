Kasachstan hat erneut bekundet, Rohöl als Ersatz für russische Lieferungen zur Verfügung stellen zu wollen. Da das Öl über bestehende Leitungen fließen würde, würde aber auch Russland mitverdienen. In Schwedt geht der Betrieb derweil mit halber Last weiter.

Die Republik Kasachstan in Zentralasien will im ersten Quartal 300.000 Tonnen Öl durch Russland nach Deutschland liefern. Damit soll das von der EU im Zuge von Moskaus Krieg gegen die Ukraine mit Sanktionen belegte russische Öl ersetzt werden. Der kasachische Ölkonzern Kaztransoil teilte am Freitag in der Hauptstadt Astana mit, dass das Öl von einer polnischen Abnahmestelle weiter nach Deutschland geleitet werden solle.