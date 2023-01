Zum 1. Januar war das Öl-Embargo gegen Russland in Kraft getreten. Die Anlage wird derzeit über die rund 200 Kilometer lange Pipeline von Rostock nach Schwedt versorgt. Die Vorbereitungen für den Maximalbetrieb dieser Pipeline seien getroffen, sagte Schairer. Er sei auch zuversichtlich, dass noch zusätzliches Öl über andere Bezugswege komme.

"Also wir haben uns für den Januar so eingedeckt, dass wir über den Hafen Rostock internationale Öle haben", sagte Schairer. Diese würden derzeit mit Tankern angeliefert, in Rostock entladen und verpumpt. Zu möglichem Öl aus Polen oder Kasachstan sagte der PCK-Chef: "Ich bin durchaus optimistisch, dass da in den nächsten Wochen etwas passieren kann."