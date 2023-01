Weiterhin nur wenige Abschalt-Einrichtungen an Windkraftanlagen in Betrieb

Die so genannte bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung ist eine Brandenburger Erfindung. Die Firma "Enertrag" mit Spezialisierung auf den Ausbau Erneuerbarer Energien mit Sitz in der Uckermark hat die Technik erstmals 2004 vorgestellt. Zur Marktreife gebracht hat die Erfindung die Tochterfirma "Dark Sky" aus Neubrandenburg.

Von den deutschlandweit mittlerweile sieben Anbietern hat die Firma Dark Sky selbst etwa 1.000 Abschalt-Anlagen installiert. In Betrieb sind allerdings erst rund 300. Als Grund gibt Thomas Herrholz ebenfalls nur schleppende Genehmigungen an. In der oberen Luftfahrtbehörde von Brandenburg würden sich die Anträge zum Abschalten stapeln. "Die hohen Stapel in den Behörden können zwei Gründe haben. Einerseits, dass die Entscheidung schwer ist und dann gibt es sicherlich Behörden, die kritischer als andere prüfen, weil es sicherlich ein Thema der Sicherheit der Luftfahrt ist. Aber die andere Frage ist halt: wie viele Bearbeiter habe ich eigentlich für die Vielzahl der Anträge?" Daher regt Herrholz an, das Personal dahingehend in Brandenburg aufzustocken.