Eco Fürstenwalde Dienstag, 07.04.2020 | 22:10 Uhr

Was ist daran, so schlecht, das Reptilien, Ameisen und Co. so fleißig umgesetzt werden ? Und Autos, die mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden und jede Landschaft verpesten, möchte Ich auf Dauer nicht fahren. Ich finde E-Mobilität sehr gut und die Innovationen von Elon Musk und Tesla auch. Ich möchte auch in Zukunft, privat mobil bleiben, in einem Flächenland, wie Brandenburg.