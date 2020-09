Eine Projektgruppe der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) schult in den nächsten Wochen rund 500 Arbeitsvermittler in Berlin und Brandenburg. Sie sollen künftig nach ganz unterschiedlichen Berufsgruppen für Tesla suchen – von Lager-Mitarbeitern über Ingenieure für Drucktechnik bis zu Führungskräften. Der Konzern will sich bei den Gehältern nach Auskunft der Agentur für Arbeit am Tarif der Metall- und Elektroindustrie orientieren. Die Einstiegsgehälter sollen bei mehr als 2.700 Euro brutto im Monat liegen.

Die Arbeitsagentur geht dabei neue Wege: Es sei das erste Mal, dass sie mit einem Konzern auf diese Art und Weise zusammenarbeiteten, sagte der Leiter der Arbeitsagentur, Jochem Freyer, am Freitag. "Üblicherweise vermitteln und beraten wir aus den Agenturen heraus und besuchen Unternehmen im Einzelfall, um Einzelfragen zu klären", so Freyer weiter. "Hier haben wir uns anders entschieden, da es ein besonderes Projekt ist und da auch die Dimension mit perspektivisch bis zu 12.000 Mitarbeitern enorm sind."