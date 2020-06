Im Norden der Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) gießt der US-Elektroautohersteller Tesla für seine geplante Fabrik nun eine erste Bodenplatte. Sie ist Teil des sogenannten Flachfundaments, das nicht bis ins Grundwasser reicht.

Tesla-Ansiedlung in Oder-Spree

In anderen Fabrikabschnitten wird das Fundament voraussichtlich mit unterirdischen Pfählen gestützt werden müssen, die ins Grundwasser reichen. Derzeit testet Tesla auf der Baustelle solche Pfähle. Der Bau dieses Abschnitts ist noch nicht genehmigt. In den kommenden zwei Wochen wolle Tesla entsprechende Genehmigungsunterlagen beim Landesumweltamt einreichen, teilte das Landesumweltministerium am Mittwoch mit.