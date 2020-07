Klink Werner D 15859 Storkow Dienstag, 14.07.2020 | 13:18 Uhr

"Antrag der Firma Tesla Manufacturing Brandenburg SE, Brandenburger Allee 4 in 14774 Brandenburg an der Havel vom 19.12.2019 auf Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Montage von Elektrofahrzeugen am Standort 15537 Grünheide (Mark)", so heißt es in der 4. Zulassung zum vorfristigen Baubeginn nach § 8a BImSchG Zulassung vorzeitigen Beginns Nr. 30.078.Z3/19/3.24G/T13. Laut letztem Gerichtsentscheid steht im Raum, dass immer noch entschieden ist, dass das Projekt gecancelt werden kann. Mich würde interessieren, was passieren muss, dass das gestoppt wird. Muss nach dem Wald auch das Leben der ganze Region sterben? Wer und wann darf das Projekt stoppen und wie ist gewährleistet, dass unsere Minister, wie sie regelmäßig beteuern, auf die Entscheidung keinen politischen Druck ausüben? Herr Steinbach äußerte sich jedenfalls so. Er wird doch nicht lügen.