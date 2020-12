Olli101 Berlin Dienstag, 08.12.2020 | 09:21 Uhr

Diese ganzen Ausnahmeregelungen für Superreiche sind zum erbrechen.

Ach was sage ich denn, das sind ja die Wohltäter der Republik. Sie bringen doch tatsächlich Arbeitsplätze und Infrastruktur.

Am Ende zahlt jeder Steuerzahler seinen Anteil, durch Subventionen getarnt, dem Herrn Musk an seiner schöne neue Fabrik. Sollte es aber leider nichts werden, weil geltendes Recht verletzt wird, hat er kaum Risiko. Sollte es es doch etwas werden, hat er den Gewinn für sich allein.

Subventionen sollten immer an Firmenanteile gekopoelt werden, so hat die Gemeinschaft nicht nur heiße Luft in der Hand, sondern Tatsachen.

Es würden nur Investoren kommen, die den Wert der deutschen Gemeinschaft zu schätzen wissen und die Heuschrecken wären wir los.