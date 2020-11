Musk will am Freitag Vorstellungsgespräche mit Ingenieuren führen

Elon Musk ist am Donnerstagvormittag überraschend auf der Baustelle von Tesla eingetroffen. Der Chef des US-Elektroautobauers will dort am Freitag Vorstellungsgespräche für Ingenieure führen, wie er über Twitter mitteilte. Musk rief Interessierte dazu auf, ihre Bewerbungsunterlagen einzusenden. Brancheninsider gehen davon aus, dass es auch um die Stelle des vor einigen Wochen gefeuertern Gesamtprojektleiters für die im Bau befindliche Fabrik, Even Horetsky, gehen soll.