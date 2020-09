rbb/M. Woller Audio: Antenne Brandenburg | 02.09.2020 | Autor: Fred Pilarski | Bild: rbb/Philip Barnstorf

Fabrikbau in Oder-Spree - Tesla-Chef in Grünheide erwartet - Richtfest für Freitag angekündigt

02.09.20 | 14:46 Uhr

Tesla-Chef Elon Musk wird am Mittwoch in Berlin und Brandenburg erwartet. Wie ein Tesla-Mitarbeiter dem rbb bestätigte, steht auch ein Besuch an der Baustelle in Grünheide auf dem Plan. Dort formierten sich bereits Gegner und Befürworter.



Auf seinem Deutschland-Besuch wird Tesla-Chef Elon Musk voraussichtlich auch die Baustelle des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) aufsuchen. Wie ein Tesla-Mitarbeiter dem rbb bestätigte, wird Musk am Nachmittag dort erwartet.



Am Mittag versammelten sich mehrere Dutzend Befürworter wie auch Gegner des Projektes am Baugrundstück. Die Gegner tragen Transparente mit Aufschriften wie "Keine Industrie im Wasserschutzgebiet" oder "Raubbau an Natur und Grundwasser". Das Unternehmen will dort künftig sowohl E-Fahrzeuge als auch Batterien produzieren. Die komplette umweltrechtliche

Genehmigung für das Projekt durch das Land Brandenburg steht aber noch aus; unter anderem der Wasserverbrauch ist umstritten. Trotzdem soll bereits am Freitag das Richtfest für die Fabrik gefeiert werden, wie der rbb am Mittwoch erfuhr.

Treffen mit Altmaier "könnte durchaus sein"

Nach DPA-Informationen könnte Musk vorher am Rande einer Fraktionsklausur in Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treffen. Ralph Brinkhaus, Fraktionschef der CDU im Bundestag, wollte den Besuch zwar nicht ausdrücklich bestätigen, sagte aber auf eine entsprechende Frage: "Das könnte durchaus sein." Zuvor hatte die "Bild" über ein geplantes Treffen berichtet.

Der US-Elektroautobauer will vom Sommer nächsten Jahres an in Grünheide rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, dafür sind etwa 12.000 Arbeitsplätze geplant. Weil die komplette umweltrechtliche Genehmigung für das Projekt bislang fehlt, deshalb baut Tesla auf dem Gelände auf eigenes Risiko.

Besuch bei Impfstoffhersteller in Tübingen

Am Dienstag hatte Musk das Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Covid-19-Impfstoff arbeitet, in Tübingen besucht. Auf Fotos ist zu sehen, wie Musk das Gelände von Curevac besuchte. Begleitet von Schaulustigen und bekleidet mit einem schwarz-weißen Tuch als Mund-Nasen-Schutz ging er von Gebäude zu Gebäude.