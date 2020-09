Einwendungsfrist gegen Tesla-Fabrik endet am Donnerstag

Fabrikbau in Grünheide

Bisher darf Tesla in Grünheide nur mit vorläufigen Einzelgenehmigungen bauen. Gegner des Projekts kritisieren einen aus ihrer Sicht inakzeptablen Wasserverbrauch. Nun läuft die Frist aus, in der Bürger ihre Einwände zum Fabrikbau einreichen können.

Am Donnerstag endet die Frist für Einwendungen gegen den Bau der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide. An drei Orten, dem Landesumweltamt in Frankfurt (Oder) sowie den Rathäusern in Erkner und Grünheide und im Internet [secure.service.brandenburg.de] , konnten Bürger in den vergangenen Monaten die Planungsunterlagen einsehen und ihre Einsprüche einreichen.

Tesla und das Wasser: Wer sagt was?

Ansiedlung in Brandenburg

In Grünheide im Kreis Oder-Spree will Tesla ab Sommer 2021 mit der Produktion starten. Beantragt ist nach Angaben des Umweltministeriums eine Kapazität von zunächst 500 000 Autos im Jahr. Naturschützer und Anwohner laufen seit Monaten Sturm gegen das Projekt.

Bis Anfang der Woche waren im Landesumweltamt weniger als 400 solcher schriftlich eingereichter Bedenken gegen das Millionen-Projekt eingegangen. Die größten Sorgen machen den Anwohnern laut Angaben des Amtes die Wasserversorgung in der Gemeinde, die Qualitätssicherung beim Grundwasser, die Rodung des Baumbestandes auf dem Gelände sowie die Verkehrssituation. Es ist bereits das zweite Mal, dass Bürger ihre Einwendungen einreichen sollten. Die nochmalige Auslegung der Unterlagen war notwendig geworden, weil Tesla das Konzept der Fabrik noch einmal neu ausrichtete. Unter anderem waren dafür die Rodung weiterer 39 Hektar Kiefernwald nötig. Außerdem mussten einige Hallen mit Pfählungen gestützt werden. Allerdings ging Tesla auch auf Bürgersorgen, wie den hohen Wasserverbrauch, ein. Bei der ersten Auslegungsrunde gab es noch rund 370 Einwendungen.

