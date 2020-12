Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf seiner Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) weiter roden. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am Donnerstag entschieden. Es lehnte damit einen Eilantrag der Umweltverbände Nabu und Grüne Liga für einen vorläufigen Rodungs-Stopp ab.



Das Landesumweltamt hatte am 30. November ursprünglich die Fällarbeiten gestattet. Die beiden Verbände hatten allerdings am 7. Dezember dagegen Widerspruch beim zuständigen Verwaltungsgericht eingelegt. Zur Begründung führten sie an, dass durch das Abholzen geschützte Tierarten wie die Zauneidechse und Schlingnatter in ihren unterirdischen Winterquartieren getötet würden. Erst am Dienstag hatte das Gericht die vorläufige Genehmigung für die Rodung im Eilverfahren vorerst gestoppt.

Gegen den Beschluss vom Donnerstag ist nun eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich. Wie der Nabu Brandenburg twitterte, werde die Begründung für Beschwerde vor dem OVG bereits vorbereitet.