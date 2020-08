Die 23 Aktenordner lagen in den Rathäusern in Grünheide und Erkner, im Landesumweltamt in Frankfurt (Oder), sowie im Amt Spreenhagen aus. Im Gegensatz zu vergleichbaren Industrie-Ansiedlungen hat Tesla die Unterlagen zusätzlich in Gänze im Internet veröffentlicht. "Die Online-Auslegung hat eine überragende Bedeutung", erklärt Ulrich Stock vom Landesumweltamt, das die Unterlagen derzeit prüft, "Wir haben dort mehr als 18.000 Zugriffe. Dem stehen ganze 28 Einsichtnahmen in den Rathäusern gegenüber."

Die Einwendungen müssen öffentlich diskutiert werden. Vorher darf das Landesumweltamt das Projekt nicht endgültig genehmigen. Wegen der Corona-Abstandsbeschränkungen hat die Bundesregierung per Gesetz Anhörungen im Internet erlaubt. Aber das Landesumweltamt hat für die Tesla-Ansiedlung andere Pläne. "Wir streben einen Präsenz-Erörterungstermin an", sagt Ulrich Stock. "Wir gehen davon aus, dass die Öffentlichkeit sehr an einer direkten Konfrontation der Betroffenen mit dem Antragsteller interessiert ist."



Derzeit ist die Diskussion am 23. September in der Stadthalle in Erkner geplant. Falls nötig, soll am 24. weiter debattiert werden. Das Landesumweltamt arbeitet derzeit an einem Hygienekonzept für die Veranstaltung. Laut Ulrich Stock denken die Beamten auch darüber nach, die Diskussion bei entsprechend großem Andrang live in einen zweiten Raum zu übertragen.