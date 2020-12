Für die Straßen in und um Grünheide wird Tesla-Fabrik zur Belastungsprobe. Die Infrastruktur soll zügig ausgebaut werden. Die Gemeindevertreter haben nun den Bebauungsplan geändert - aber ihr Votum war nicht ganz einstimmig. Von Philip Barnstorf

Außerdem soll eine Brücke einen beschrankten Bahnübergang nahe des Tesla-Geländes ersetzen, um Wartezeiten zu verhindern, wenn bald mehr Regional- und Güterzüge rollen. Am Bahnhof Fangschleuse schließlich sieht der neue Bebauungsplan einen größeren Parkplatz vor, von dem aus Shuttlebusse Bahnpendler zum Werk fahren sollen.

Die Änderung sieht etwa eine neue Autobahnabfahrt von der Autobahn A10 mit anschließender Landesstraße vor. Zusätzlich sind weitere Fahrspuren an einer Landesstraße südlich des Tesla-Geländes geplant. Durch die neuen Straßen sollen Staus vermieden werden, wenn ab kommenden Sommer täglich Tausende Pendler und Lkw das Werk anfahren.

Die Gemeinde Grünheide hat den Weg frei gemacht für neue Straßen und Straßensanierungen im Umfeld des entstehenden Tesla-Werks. Bei ihrer Sitzung am Dienstag stimmten 16 von 18 anwesenden Gemeindevertretern für eine entsprechende Änderung des lokalen Bebauungsplans.

Allerdings versahen die drei Mitglieder der Fraktion Bürgerbündnis/FDP ihr Ja mit einem schriftlichen Vorbehalt. Er habe Bedenken, ob mit der Infrastruktur auch Erweiterungen der Tesla-Fabrik zu bewältigen seien, erklärte Thomas Wötzel von der FDP. Weil die Brandenburger Kommunalverfassung nur Ja oder Nein-Stimmen, aber keinen Vorbehalt vorsieht, ist fraglich, ob diese Stimmen gültig sind. Da für die Abstimmung eine einfache Mehrheit ausreichte; sollten die drei Stimmen ungültig sein, hätte dies also keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Tatsächlich stimmten von Linke, über SPD, CDU und mehrere lokalpolitische Fraktionen fast alle Gemeindevertreter für den Änderungsvorschlag. Darunter auch Peter Komann vom Bündnis Pro Grünheide: "Ich bin sehr froh darüber, dass die Behörden – insbesondere beim Land – die Infrastruktur jetzt zügig weiterentwickeln können, sodass uns das befürchtete Verkehrschaos in der Gemeinde erspart bleibt", sagte er während einer coronabedingten Lüftungspause dem rbb.

Bürgermeister Arne Christiani hatte sich im Vorfeld für die Änderung des Bebauungsplans stark gemacht. Nun sei er erleichtert, sagte er nach dem Votum. Schon Anfang Dezember hatte sich im Hauptausschuss der Gemeindevertretung eine knappe Mehrheit für den Plan abgezeichnet. "Dass die Wahl jetzt so eindeutig ausfällt, hat mich überrascht", sagte der parteilose Christiani am Dienstag.

Nur zwei Gemeindevertreter stimmten dagegen: "Das Wasserproblem ist nicht gelöst und Grünheide ist der falsche Standort", begründete Kathleen Muxel von der AfD ihr Nein. Sie und ihr Fraktionskollege Ralf Wolfgramm votierten als einzige gegen die Änderung.

Der neue Bebauungsplan wird nun dem Landkreis Oder-Spree vorgelegt. Dessen Genehmigung wird Anfang Januar erwartet. Dann ist das Dokument rechtskräftig und das Land kann beginnen, die Straßen und Autobahnabfahrten zu planen. Bis sie fertig sind, dürften Jahre vergehen. Deshalb sieht der Bebauungsplan auch eine temporäre Autobahnabfahrt vor, die Tesla schon Anfang 2021 auf eigene Kosten bauen will. Auch beim Parkplatz am Bahnhof Fangschleuse dürfte es schneller gehen. Den will die Gemeinde Grünheide auf eigene Kosten selber bauen. Die restliche Infrastruktur zahlen voraussichtlich Bund und Land.