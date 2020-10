Audio: Antenne Brandenburg | 02.10.2020 | P. Barnstorf / F. Pilarski | Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Plan liegt öffentlich im Rathaus aus - Gemeinde Grünheide will Bebauungsplan für Tesla ändern

02.10.20 | 15:43 Uhr

Im Rathaus von Grünheide liegt seit Freitag der Entwurf eines geänderten Bebauungsplans für das Tesla-Gewerbegebiet öffentlich aus. Der sogenannte B-Plan für das Gewerbegebiet Freienbrink Nord ist eine Art Gemeindegesetz. Es regelt, was an Gebäuden, Verkehrseinrichtungen aber auch an Eingriffen in die Umwelt auf dem Gelände erlaubt ist. Dabei wird nicht nur die Tesla-Baustelle betrachtet sondern das gesamte Gewerbegebiet im Zusammenhang, insgesamt etwa 300 Hektar.

Aufgestellt wurde der Plan bereits um die Jahrtausendwende im Zusammenhang mit einer letztlich gescheiterten BMW-Ansiedlung. Jetzt wird er für Tesla angepasst.

Wasserverbrauch im Endausbau mehr als verdoppelt

Die wichtigsten Gründe für die Planänderungen liegen in den Anpassungen für die Verkehrsinfrastruktur, sagte Bürgermeister Arne Christiani dem rbb.

Der neue Plan regelt unter anderem, dass eine Straßen-Brücke über den RE1-Haltepunkt in Hangelsberg geführt und eine weitere Straße parallel zur Bahnstrecke entstehen kann. Der Bebauungsplan erlaubt zudem einen höheren Wasserverbrauch der Fabrik in der Endausbaustufe: Zusätzlich zu den genehmigten 1,45 Millionen sollen noch einmal 2,15 Millionen Kubikmeter dazukommen dürfen.

Wasserversorgung "vollumfänglich gewährleistet"

Um diese Kapazitätserhöhungen zu bewältigen, soll eine Fernwasserleitung nach Pohlitz bei Eisenhüttenstadt gebaut werden. Dessen Genehmigungsfähigkeit sei bereits mit dem Landesumweltamt geklärt, die Leitung soll 2023 fertig sein. Zudem soll ein Reservoir Spitzmühle-West bei Strausberg erschlossen werden. Weitere Kapazitäten stünden in Hangelsberg, Fürstenwalde und Müncheberg zur Verfügung. Insgesamt stünden aus verschiedenen Quellen 15,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr zur Verfügung, so dass "die Wasserversorgung des gesamten Industriegebiets vollumfänglich gewährleistet werden" könne.



Gemeinde entscheidet am 26. November