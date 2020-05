Die Infrastruktur in Ostbrandenburg soll im Zusammenhang mit der in Grünheide geplanten Tesla-Ansiedlung ausgebaut werden. Der brandenburgische Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU), Vertreter von 13 ostbrandenburgischen Ämtern, Städten und Gemeinden sowie die Landräte von Märkisch-Oderland und Oder-Spree haben am Donnerstagvormittag in Fürstenwalde (Oder-Spree) eine entsprechende Erklärung unterschrieben. Anwesend war ebenfalls ein Vertreter der Landesplanung Berlin-Brandenburg.