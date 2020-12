Bild: dpa/Jörg Carstensen

Konzern-Ansiedlung in Grünheide (Oder-Spree) - Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde hoffen auf den Tesla-Effekt

Die Tesla-Fabrik verändert nicht nur Grünheide. Auch in umliegenden Städten und Gemeinden stellt sich die Frage, ob Wohnungen und Infrastruktur ausreichen, um Pendler und Industrieansiedlungen aufzunehmen. Ein Blick nach Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde.

Die Eröffnung der Tesla-Fabrik wird 2021 nicht nur Grünheide (Oder-Spree) verändern, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch Städte wie Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde (Oder-Spree) beeinflussen, wenn tausende Angestellte und Zulieferern in die Region ziehen.

Weil momentan ein großes Loch im Frankfurter Haushalt klafft, setzt der Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt, René Wilke (Die Linke), auf Wirtschaftsimpulse durch den US-Autobauer. Doch dafür muss er städtische Gewerbeflächen für Zulieferer finden. Zwischenzeitlich hatte Wilke dafür sogar ein Gelände ins Auge gefasst, welches eigentlich dem Zoll versprochen war. So hieß es in einem Strategiepapier, das Wilke im August vorlegte. Inzwischen hat sich dieses Szenario geklärt: das Zollamt bekommt nun doch die Gewerbeflächen auf dem Gewerbezentrum Nordost. Die Erlöse daraus will Wilke wiederum in die Entwicklung anderer Gewerbegebiete stecken.

Suche nach Gewerbeflächen

Mit der Aufgabe, diese neuen Gebiete zu finden und zu erschließen, ist André-Benedict Prusa betraut, der Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung Frankfurt (Oder). Er sucht nach Orten, an denen sich Tesla-Zulieferer ansiedeln könnten. Einiges an Platz gibt es in der Oderstadt schon jetzt. Aber Prusa meint: da geht noch mehr.

"Wir fahren da nicht auf Sicht, sondern gehen in die Perspektive und sagen: 42,3 Hektar müssen nicht reichen. Und deshalb wollen wir noch mehr vorbereiten", sagt er. Und zwar viel mehr. Die stadteigenen Flächen für neue Gewerbe könnten sich nämlich fast verzehnfachen. Zusätzlich zu den noch freien 42 Hektar, die auf bereits aktiven Gewerbegebieten zur Verfügung stehen, sollen 350 weitere Hektar neu erschlossen werden. Der Großteil dieser Flächen liegen fern des Stadtkerns, nördlich und südlich der Autobahn 12.

Neue Jobs für Frankfurt

Der Grund für den Enthusiasmus: Auf den Flächen könnten bald neue Jobs für Frankfurt (Oder)entstehen. 2022/23 erwartet die Stadt eine echte Investitionswelle - auch wenn es zur Zeit auf dem platten Land direkt neben der A12 noch nicht nach Wirtschaftsboom aussieht. Aber das soll sich unbedingt ändern. "Da kann noch einiges passieren", sagt Prusa. "Das ist keine Raketenkunst. Wir haben direkte Nähe zu einem bestehenden Gewerbegebiet. Das macht es einfach. Und dass es große Gebiete sind, darf nicht schocken, denn die werden ja möglicherweise nachgefragt", sagt er. "Wir planen deshalb auch noch nicht durch, sondern gucken, wer dann kommt, deswegen ist hier auch noch nicht viel zu sehen." Schließlich habe jeder Kunde eigene Ansprüche.

Stadt geht in Vorleistung

Zahlende Kunden kommen Frankfurt (Oder) sehr gelegen. Die Pandemie hat ein Millionen-Loch in den Stadthaushalt gerissen. Da könnte der Schwung durch Zuzug von Menschen und Unternehmen Abhilfe leisten, sagt Oberbürgermeister René Wilke (Linke). "Ich glaube, wir machen deutlich, dass wir uns gerade sehr stark auf diese Entwicklung einstellen", sagt er. Damit etwas vom Tesla-Schub auch in Frankfurt (Oder) landet, muss die Stadt erstmal in Vorleistung gehen. Denn in die Erschließung der neuen Flächen muss die Stadt erst einmal Geld investieren. Geld, dass dann vielfach zurückkommen soll, wenn die Investoren schließlich kommen - so die Rechnung im Rathaus.

Grenznahe Region

"Durch neue Ansiedlungen kann das die finanzielle Kraft von unserer Stadt und der ganzen Region stärken", sagt Wilke. Zur Region gehört auch die Grenznähe. Tesla will immerhin tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Polen anwerben. Warum sollen die nicht nach Frankfurt ziehen, fragt sich die Stadtverwaltung und verweist auf mehr als 1.200 leer stehende Wohnungen. "Ich glaube, dass Frankfurt (Oder) auch als Tor nach Polen ein guter Ort sein kann, weil wir eben sowohl eine gute Anbindung an die Tesla-Fabrik haben als auch eine gute Anbindung an ihr Heimatland", sagt der Oberbürgermeister. Und auch für Tesla-Mitarbeiter aus Deutschland könnte die Stadt interessant sein, denn das Werk ist durch die Autobahn und den Regionalexpress gut zu erreichen. In 45 Minuten ist man mit dem Auto am Tesla-Werk. Mit dem Zug dauert es sogar nur eine halbe Stunde. Hier wurde der Takt mit dem Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag erhöht.

Straßen rund um Fürstenwalde

Noch näher dran am Werk liegt Fürstenwalde (Spree). Auch diese Stadt hätte noch Platz für Industrieansiedlungen im Gewerbegebiet. 40 zusätzliche Hektar etwa in der sogenannten "Staatsreserve" im Westen der Stadt sollen schon kommendes Jahr dazukommen. Es sind auch durchaus noch freie Wohnungen vorhanden, zum Beispiel in der Heideland-Siedlung an der Landstraße 35, wobei es gerade im Zentrum eng werden könnte. Dort führt nur eine Brücke über die Spree. Hier stellt sich eine andere Frage: halten die Straßen mehr Pendler und Lieferverkehr aus? Rainer Schieben ist Unternehmer in Fürstenwalde. Ihm liegt die Wirtschaft am Herzen und für die müsse auch die Infrastruktur besser funktionieren, fordert er. "Fürstenwalde hat ein sehr großes industrielles und sonstiges Potenzial, und die Verkehrsinfrastruktur ist sicherlich ein nicht wirtschaftswachstumsförderlicher Zustand", sagt er. "Wir haben hier Zustände, die zu Verkehrblockaden führen, zu Staus und auch zu einer Situation, die es nicht unbedingt attraktiv macht, hier zu leben."

Lärmbelastung an der Autobahn

Rainer Schieben sagt, dass es ihm nicht nur um Schlaglöcher geht. Ihn beschäftigt auch die A12 im Süden der Stadt. 50.000 Autos und Lkws rollen schon jetzt jeden Tag hier über die Autobahn. Damit auch Tesla-Pendler und Zulieferer aus Polen schnell zum Werk in Grünheide kommen, soll ein Ausbau auf sechs Spuren her. Rainer Schieben findet das gut, hat aber auch Sorgen. "Je nachdem wie der Wind steht, hat man es doch mit einem erheblichen Lärmeintrag zu tun, auch weil die Lkw in der Nacht fahren. Da müsste man sicherhlich im Verkehrskonzept und im Lärmschutzkonzept nochmal nacharbeiten, damit hier die Lärmbelästigung in Grenzen gehalten werden kann", sagt er.

Längerer Bahnsteig, neuer Radweg

Aber Bürgermeister und Amtsdirektoren aus Fürstenwalde und den Nachbargemeinden des Tesla-Werks haben nicht nur Straßen im Blick. Neben der Sanierung der L35 in der Fürstenwalder Innenstadt und dem Ausbau der A12 soll auch der Bahnsteig am Fürstenwalder Bahnhof verlängert werden. Dann könnten bald mehr und längere RE1 Züge halten. Auch soll die Regionalbahn 35 bald von Bad Saarow nicht mehr nur bis Fürstenwalde sondern weiter bis zur Station Fangschleuse beim Tesla-Werk fahren. Außerdem plant die Stadt im Zentrum einen neuen Radweg entlang der L35.

Einige der Bauarbeiten könnten schon bald beginnen: "Was das Thema Landesstraßenausbau und Radwege betrifft, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir 2022 zumindest bauen", sagt Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (Bündnis für Zukunft). Aber bei der Bahnsteigverlängerung und dem Autobahnausbau könnte es wesentlich länger dauern. Immerhin wird Fürstenwalde wahrscheinlich nur für den Radweg zahlen müssen. Den Rest übernehmen wohl Bund, Land und Bahn.

Was letztere angeht, hat Rudolph noch mehr Ideen. Viele Fürstenwalder Industriegebiete sind über Schienen mit den Gleisen der RE1 Linie verbunden. Allerdings wurden diese Schienen seit der DDR Zeiten nicht mehr saniert. Auch weil Tesla nach eigener Ankündigung, möglichst viel Rohstoffe über Güterzüge beziehen, würde Rudolph diese DDR-Gleise gerne sanieren.