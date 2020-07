Tesla-Chef Elon Musk geht von einem schnellen Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin (Oder-Spree) aus. Auf Twitter schrieb Musk sinngemäß übersetzt, dass das Werk in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit entstehen werde. Und: "Die vorgefertigte Bauweise in Deutschland ist äußerst beeindruckend."

Damit antwortete er auf einen Beitrag, in dem es um die Frage geht, ob die Fabrik in Deutschland so schnell wie die in Shanghai stehen werde. Tesla hatte das Werk in Shanghai innerhalb von elf Monaten hochgezogen, dort läuft bereits ein Ausbau. Von Sommer 2021 an will der US-Elektroautohersteller in Grünheide rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr bauen.